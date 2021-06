Mort de René Gambini, fondateur du label Lyrinx

Fondateur du label de musique classique indépendant Lyrinx, figure de la vie musicale marseillaise et véritable passionné, René Gambini s'est éteint à l'âge de 86 ans.

Pendant plus de quarante ans, René Gambini et son label Lyrinx ont enregistré de grands noms du piano, de Pierre Barbizet à Laurent Korcia en passant par Marie-Josèphe Jude, qui disait que sa rencontre avec Gambini, en 1993, fut décisive dans sa carrière. Le Marseillais, ingénieur du son autodidacte et promoteur de la pureté sonore devant l'éternel, est mort dans sa ville natale. Il avait 86 ans.

Pionnier du SA-CD (pour Super Audio CD, un support haut de gamme dont la résolution sonore est 64 fois supérieure au CD), René Gambini a d'abord été peseur-juré, métier propre à Marseille dont le but est de peser et mesurer les marchandises du port de la cité phocéenne, avant de découvrir en 1976 le monde de l'enregistrement sonore. Il fonde alors Syrinx, qui deviendra ensuite Lyrinx, seul label discographique de la région consacré à la musique classique.

L'histoire du label est pavée de nombreux enregistrements et de nombreux prix, dans un catalogue faisant la part belle au piano, mais aussi à la musique de chambre. Et pourtant, c'est toujours en amateur que René Gambini se dédiait à son entreprise, comme il le confiait au micro d'Emilie Muneraen 2013 : "vous savez, je suis en amateur (...) je me suis retrouvé à faire des disques pour des copains, et ça a continué..."

France Musique rendra hommage à René Gambini ce mercredi 23 juin dans Musique Matin ainsi que dans l'émission En Pistes.