Mort de Martin Lovett, dernier membre du célèbre Quatuor Amadeus

Il était le dernier survivant du célèbre Quatuor Amadeus, le violoncelliste britannique Martin Lovett est mort à l'âge de 93 ans.

Jour sombre pour les amoureux du violoncelle, après l'annonce du décès de l'américain Lynn Harrell à l'âge de 76 ans, nous apprenons la disparition de Martin Lovett mercredi 29 avril à Londres. Il était le dernier membre du célèbre Quatuor Amadeus à être encore en vie.

Le violoncelliste anglais avait 93 ans. C'est sa fille, Sonia Lovett, qui a annoncé la triste nouvelle en saluant un "musicien exceptionnel, un artiste, quelqu'un qui aimait raconter des histoires et un libre penseur". Il était le seul musicien de nationalité anglaise du quatuor, fondé en 1947 et dissout en 1987.

Fils d'un violoncelliste du London Philharmonic, il a étudié au Royal College of music. Il rencontre trois réfugiés autrichiens (Siegmund Nissel, Peter Schidlof et Norbert Brainin) en 1947 avec qui il fonde l'un des quatuors les plus renommés au monde et à la longévité légendaire. Le quatuor ne fut dissout qu'en 1987, année de la mort soudaine de Peter Schidlof.

Depuis cette date, Martin Lovett se consacrait à la musique de chambre, qu'il enseignait partout dans de nombreux pays.