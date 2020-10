Mort de la soprano Rosanna Carteri

La soprano italienne Rosanna Carteri est morte dimanche 25 octobre à l'âge de 89 ans.

La soprano italienne Rosanna Carteri est morte hier matin. Admirée pour sa voix et ses prestations scéniques, elle avait donné son premier concert à l'âge de 12 ans après avoir étudié avec Cusitani à Verone. En 1948, elle gagne un prix lors d'un concours organisé par la RAI et commence sa carrière professionnelle un an plus tard, aux thermes de Carcalla, dans le rôle d'Elsa de Lohengrin.

En 1951, elle n'a que 21 ans, elle fait ses débuts à La Scala de Milan Un an plus tard, elle se fait remarquer lors de son interprétation de Desdemona dans Otello sous la direction de Wilhelm Furtwängler. En 1954, à San Francisco, elle joue le rôle de Mimi dans La Bohème. En 1955, elle interprète Marguerite dans Faust au Lyric Opera of Chicago, et trois ans plus tard, en 1958, elle reprend le rôle de Mimi aux arènes de Vérone.

Au cours des années 50 et 60, elle participe à de nombreuses productions télévisées, dont Les Noces de Figaro et Falstaff, et participe à plusieurs créations d'oeuvres contemporaines comme Proserpine e le straniero de Juan Jose Castro en 1952, Il mercante di Venizia de Mario Castelnuovo-Tedesco en 1961. Elle travaille également sur Ifegenia en 1950 et Calzare d'Argento en 1961, deux oeuvres d'Ildebrando Pizzetti.

Rosanna Carteri a aussi participé à plusieurs enregistrements discographiques comme ceux de La Bohème avec Ferruccio Tagliavini et La Traviata avec Cesare Valletti et Leonard Warren, sous la direction de Pierre Monteux.

Les années 60 vont être un tournant pour Rosanna Carteri. Elle joue dans Tosca en 1960 à Covent Garden et endosse le rôle de Violetta lors d'une représentation de La Traviata à l'Opéra de Paris en 1961. La même année, toujours à Paris, elle participe à la création du Gloria de Francis Poulenc. A la surprise générale, alors qu'elle n'a que 36 ans, elle décide d'arrêter sa carrière en 1966 pour se consacrer à sa famille.

Rosanna Carteri s'est éteinte dimanche 25 octobre à Monaco où elle résidait depuis de nombreuses années. Elle avait 89 ans.