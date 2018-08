Mort de Jeanne Boulez-Chevalier, soeur de Pierre Boulez

Elle décrivait son frère Pierre Boulez comme un « chevalier blanc au service de l'autrui musical » et fit don, après la mort du compositeur, de la totalité du fonds musical et de sa collection. Jeanne Chevalier, née Boulez, est morte le 3 août dernier à l'âge de 96 ans. Figure de la vie culturelle de Roanne (Loire), elle participa activement à la diffusion du cinéma d'art et essai - une salle du cinéma de la ville porte d'ailleurs son nom - et de spectacles théâtraux.

Jeanne Chevalier eut une grande importance dans la vie de son frère, partageant avec lui de nombreux moments clefs de sa carrière. C'est ainsi qu'elle assista depuis la fosse du palais des festivals de Bayreuth à la première de Siegfried, dans la célèbre production mise en scène par Patrice Chéreau.

Grâce à la décision de Jeanne Chevalier, de Roger Boulez et de leurs enfants, la collection Pierre Boulez est aujourd'hui partagée entre la Fondation Paul Sacher (Bâle), la Bibliothèque national de France, et la Cité de la Musique.

Jeanne Chevalier était également la mère de Pierre Chevalier, producteur de nombreux films, téléfilms et séries pour la chaîne Arte, il a également créé, en 2006, l'émission de France Culture Sur les docks.