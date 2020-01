Mort de Bernard Gabel, ancienne trompette solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris

Trompettiste à la carrière internationale, Bernard Gabel s'est éteint mardi 21 janvier à l'âge de 77 ans. Il fut trompette solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris pendant plus de 30 ans.

Trompette solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris pendant plus de trente ans, de 1967 à 2002, et grand spécialiste de la trompette piccolo, Bernard Gabel s'est éteint à l'âge de 77 ans, nous rapporte le site resmusica. Élève du célèbre Maurice André, sa carrière se partageait entre la fosse de l'opéra et ses projets avec de nombreux ensembles et chefs d'orchestre, souvent dans un répertoire baroque (il a notamment enregistré la Tafelmusik de Telemann sous la direction de Jean-François Paillard, ainsi que le 2e concerto Brandebourgeois de Bach avec Karl Münchinger).

Bernard Gabel est également le père du chef d'orchestre Fabien Gabel, ancien chef assistant de Kurt Masur à l'Orchestre national de France et actuel directeur musical de l'Orchestre symphonique du Québec.