Mise en vente de la partition des Variations Goldberg annotée par Glenn Gould en 1981

En 1955, Glenn Gould s’attaquait, pour son premier enregistrement, aux Variations Goldberg. 25 ans plus tard, le pianiste canadien réitérait l’expérience, offrant ainsi au monde de la musique deux interprétations cultes et mythiques de l’œuvre de Bach.

Le 5 décembre prochain, la partition des Variations utilisée par Glenn Gould pour l’enregistrement de 1981 sera mise en vente aux enchères par la maison Bonhams à New York. Comme le relate le New York Times, on peut y retrouver de très nombreuses, et pas toujours compréhensibles, annotations du pianiste, effectuées au feutre noir. Elles permettent cependant de tenter de « saisir le processus créatif de l’artiste », peut-on lire dans l’article, et reflètent son « obsession du détail ».

Interrogé par le journal américain, Tim Page, chercheur à qui l’on doit The Glenn Gould Reader, déclare : « On peut comparer cette pièce au scénario d’un film ». Il a demandé à la maison Bonhams de réaliser une copie, haute qualité, de la partition. Le prix de vente de l’originale est estimé entre 100 000 et 150 000 dollars, 88 000 et 130 000 euros.