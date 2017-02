Mikko Franck prolongé à la tête de l’Orchestre philharmonique de Radio France

Mathieu Gallet, Président directeur général de Radio France, et Michel Orier, Directeur de la musique et de la Création Culturelle, ont annoncé la prolongation de 4 ans du contrat de Mikko Franck en tant que Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Arrivé en 2015 à la tête de l’ensemble, Mikko Franck continuera donc à le diriger jusqu’en août 2022.

« Nos premiers 18 mois ensemble ont été pour moi une période passionnante et travailler avec des musiciens incroyablement doués me procure continuellement beaucoup de joie. J’espère que cette complicité se poursuivra encore longtemps, et je me réjouis des nombreux projets (…) qui nous attendent, à Paris, ailleurs en France, et à l’étranger », a réagi Mikko Franck. En novembre dernier il a effectué sa première tournée avec l’orchestre, notamment à la Philharmonie de Berlin et au Konzerthaus de Vienne. En mai prochain, dix concerts sont prévus en Asie.

« C’est toujours un privilège de travailler avec un artiste de la dimension de Mikko Franck », a déclaré Michel Orier, qui ajoute, « il a su s’inscrire immédiatement dans l’histoire de l’orchestre philharmonique, au plus haut niveau, et tisser avec les musiciens et le public une relation forte qui grandit de concert en concert. Il était dès lors naturel que nous l’inscrivions ensemble dans la durée. »

Par ailleurs, Mikko Franck a été nommé pour trois ans « Premier chef invité » de l’Orchestre et du Chœur de l’Académie Nationale Sainte Cécile à Rome, à partir de septembre 2017.