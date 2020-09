Mikko Franck poursuit l'aventure avec le Philharmonique de Radio France

Directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Radio France depuis 2015, le chef finlandais Mikko Franck a renouvelé mercredi 16 septembre son contrat à la tête de l'orchestre jusqu'en 2025.

Mikko Franck rempile avec le Philhar'. Le chef d'orchestre a signé mercredi 16 septembre la reconduction jusqu'en 2025 de son contrat de directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Radio France, auprès de Sibyle Veil, PDG de Radio France, et de Michel Orier, directeur de la musique et de la création. Invité de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin sur France Musique, Mikko Franck s'est dit « extrêmement heureux » de cette reconduction.

En poste depuis 2015, le chef finlandais avait déjà prolongé son engagement jusqu'en 2022. Selon le communiqué de presse envoyé ce jeudi « Cette seconde reconduction témoigne du succès de sa collaboration avec l’orchestre. Sa nomination a insufflé une dynamique artistique nouvelle fondée sur l’éclectisme des répertoires, l’importance donnée à la création, le renouvellement de la forme des concerts et la présence régulière d’artistes associés. »

Depuis qu'il a pris la succession de Myung Whun Chung (directeur musical de 2000 à 2015), Mikko Franck a dirigé plus de 150 concerts avec la formation de Radio France, dont le Sacre du Printemps célébrant les 80 ans de l'orchestre. Un mandat marqué par le rayonnement international de l'orchestre, tant par les concerts physiques en Europe et en en Asie que par le succès des concerts filmés diffusés par France Musique et Arte. Il a également signé six enregistrements discographiques, dont le dernier en date, Franck by Franck, a paru en avril dernier.

Fidèle à la création musicale, Mikko Franck dirigera pour son premier concert de la saison 2020/2021, vendredi 18 septembre, l'oeuvre de la compositrice Camille PépinAvant les clartés de l'aurore, commande de Radio France, ainsi que le 3e concerto pour piano de Rachmaninov, avec la pianiste Anna Vinnistkaya (concert diffusé par France Musique).