Meilleure audience pour France Musique depuis 11 ans sur la vague Janvier-Mars 2019

Une fidélisation et un élargissement de ses auditeurs la semaine

France Musique poursuit sa progression avec 1,8 % AC (+0.2 pt en un an), sa meilleure performance depuis 11 ans. Elle rassemble à ce jour près d’un million d’auditeurs par jour et gagne 81 000 auditeurs en un an.

Parmi les rendez-vous plébiscités par les auditeurs :

En Pistes: Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier réunissent 334 000 auditeurs chaque jour entre 9h et 11h (+ 27 000 auditeurs)

Allegretto : Denisa Kerschova rassemble 293 000 auditeurs chaque jour entre 9h et 11h (+49 000 auditeurs en 1 an)

Carrefour de Lodéon : Frédéric Lodéon réunit 284 000 auditeurs de 16h à 18h (+ 12 000 auditeurs en 1 an)

Open Jazz : Alex Dutilh réunit 211 000 auditeurs par jour entre 18h et 19h (+ 80 000 auditeurs en 1 an)

Banzzaï : Nathalie Piolé séduit 186 000 auditeurs de 19h à 20h (+ 78 000 auditeurs en 1 an) et atteint un record en PDA (3% : + 0.5 sur 1 vague et + 1.1 sur 1 an)

Le week-end affiche également de belles couleurs avec 1,7% AC (+0,4 pt en un an), soit près de 200 000 auditeurs supplémentaires en 1 an.

Musique Emoi : Elsa Boulblil réunit 466 000 auditeurs (+220 000 auditeurs en 1 an)

Sources : Audiences Radio Médiamétrie 126 000 Janvier-Mars 2019

France Musique double son audience en Ile-de-France

En Ile-de-France, France Musique double son audience et gagne +97 000 auditeurs en un an (1.9% d'audience cumulée).

192 000 auditeurs écoutent France Musique quotidiennement en Ile-de-France (PDA de 1,5% soit +0,4 point en un an)

A Paris Intra-muros, France Musique réalise de belles audiences également avec 3,3% AC, soit + 1,3 point un an.

De belles performances sur le numérique

Les excellents résultats numériques confirment également le succès d’une offre riche et diversifiée avec 7 webradios, 1 salle de concerts virtuelle et 1 site en anglais.

2 millions d’écoutes en direct (+ 16% en un an) - Source ACPM Radios digitales

2,3 millions de vidéos vues : un record (proche de x4 en un an) Sources : Sites, Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram

1,3 million de visites sur tous les supports – Source ACPM

Audiences Mars 2019