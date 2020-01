Max Emanuel Cenčić nommé à la tête du nouveau Festival baroque de Bayreuth

Le contre-ténor croate Max Emanuel Cenčić a été nommé à la tête du tout nouveau Festival d’opéra baroque de Bayreuth, dont la première édition se tiendra en septembre 2020.

La direction artistique du tout nouveau Festival international d’opéra baroque de Bayreuth a été confiée au contre-ténor croate, Max Emanuel Cenčić. Une fonction que le chanteur occupera pendant trois ans dans la ville où se tient tous les étés le Festival de Bayreuth, pèlerinage des wagnériens.

La première édition de la manifestation baroque sera organisée du 3 au 13 septembre 2020 à l’Opéra des Margraves, bien culturel du patrimoine mondial de l’UNESCO, construit entre 1746 et 1750 et récemment rénové. Le festival présentera chaque année deux productions d’opéra et des concerts.