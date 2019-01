Mathieu Ferey, nouveau directeur du Conservatoire de Lyon

Le ministère de la Culture vient de mettre fin à la polémique qui faisait rage autour de la nomination du futur directeur du Conservatoire de Lyon (CNSMDL). A l'été 2018, un premier comité de sélection avait choisi Viviane Serry, danseuse et directrice du Conservatoire de Nantes. Mais sous la pression de plusieurs professeurs contestant le choix d'une personnalité issue du monde de la danse plutôt que celui de la musique, Françoise Nyssen, ministre de la Culture de l'époque, avait annulé la nomination.

Frank Riester, actuel ministre, a donc décidé de clore le chapitre. Mathieu Ferey vient d'être nommé à la tête du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Il prendra ses fonctions le 4 février 2019 et succédera à Géry Moutier, qui occupait le poste depuis septembre 2009. Mathieu Ferey est pianiste et musicologue et est actuellement inspecteur de la musique à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Il a auparavant dirigé le conservatoire du XVIIe arrondissement de Paris.

Dans un communiqué, le ministère de la Culture explique que Mathieu Ferey a été nommé sur proposition d'un comité de sélection constitué de Catherine Tsékénis, présidente du CNSMDL, de Marc-Olivier Dupin, compositeur, musicien et ancien directeur du Conservatoire de Paris, et de Daniel Agesilas, ancien danseur de l'Opéra de Paris et ancien directeur des études du Conservatoire de Paris.