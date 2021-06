Marzena Diakun et Valerio Galli nommés à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Toulon

Les deux chefs prendront leur poste en septembre 2021. Ils succéderont à Jurjen Hempel, qui occupait cette fonction depuis 2018.

Non pas un, mais deux chefs principaux à Toulon. L’Orchestre de l’Opéra annonce ce mardi dans un communiqué l'arrivée à sa tête de la cheffe polonaise Marzena Diakun, pour l'activité symphonique, et de l'Italien Valerio Galli, pour l'activité lyrique. Ils prendront leurs fonctions à partir de septembre 2021. Ils auront la lourde tâche de succéder au talentueux Jurjen Hempel, qui occupait cette fonction depuis trois ans.

Marzena Diakun a déjà dirigé cette année l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon pour un concert mémorable avec Richard Galliano. Elle l'a aussi récemment dirigé pour l’enregistrement vidéo de musiques de grands films hollywoodiens, qui sera diffusé en juillet sur la chaîne YouTube de l’Opéra de Toulon. Marzena Diakun dirigera l’orchestre en décembre pour un concert Prokofiev/Tchaïkovski/ Waksman/Duparc. Quant à Valerio Galli, il a été accueilli à deux reprises par l’Opéra de Toulon : en 2017 pour Madame Butterfly, et en 2019 pour L’Elisir d’Amore. Il dirigera la saison prochaine L’Heure Espagnole de Ravel et La Bohème de Puccini.

Deux chefs qui n'ont rien à prouver

Diplômée de l’Académie de Musique Karol Lipinski à Wroclaw dans la classe de Mieczyslaw Gawronski, Marzena Diakun poursuit ses études à l’Académie de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne auprès d’Uros Lajovic. Elle participe également à plusieurs master-classes, dirigées par Jerzy Salwarwoski, Marek Tracz et Gabriel Chmura. À l’international, elle étudie avec Howard Griffiths et Colin Metters, Kurt Masur et Pierre Boulez. En 2007, elle remporte le 2e prix au Concours international de chefs d’orchestre du Printemps de Prague en République Tchèque. Actuellement professeure titulaire à l’Académie de Musique Karol Lipinski à Wroclaw, Marzena Diakun est cheffe assistante de l'Orchestre philharmonique de Radio France depuis septembre 2015.

"Diriger, ce n’est pas seulement créer de la musique, c’est aussi créer des évènements. De plus en plus, les institutions ont besoin que nous assumions la responsabilité d’avoir des salles et un calendrier bien remplis", déclarait-elle au micro de France Musique.

Valerio Galli quant à lui commencé sa carrière comme pianiste. Il a notamment suivi l'enseignement de Pïetro Rigacci, Bruno Canino, Piero Rattalino, Paul Badura-Skoda ou encore Franco Scala. Il a participé à de nombreux concerts (à Barcelone, Budapest, New-York, Francfort, Paris, Tokyo, Londres...) Depuis 2003, il s'oriente vers la direction en travaillant avec des maîtres tels qu'Aldo Faldi, Piero Bellugi, Carlo Moreno Volpini et Donato Renzetti. Sa carrière a été lancée en 2007 au 53e Festival Puccini, où il a dirigé Tosca à 27 ans seulement. En 2013, il a reçu le 42e Prix Pucinni, son compositeur fétiche.