Martha Argerich et Stephen Kovacevich remplacent Maurizio Pollini au Festival de Pâques d'Aix

C’est un remplacement prestigieux que propose le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence pour la soirée du 19 avril au Grand Théâtre de Provence. Suite à une mauvaise chute, le pianiste Maurizio Pollini est contraint au repos pendant un mois, et ne pourra donc pas présenter le récital Chopin et Debussy qui était annoncé. Et c’est la deuxième fois que le programme de cette date est modifié puisque le pianiste devait lui-même remplacer le concert de l’Orchestre national de Bordeaux initialement prévu.

Dans un communiqué, les deux directeurs de l'évènement, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon déclarent être « désolés de changer pour la deuxième fois le concert du 19 avril. » Ils ajoutent : « Cependant, grâce à la renommée du Festival et à son public exceptionnel, si chaleureux et bienveillant, nous sommes en mesure de vous proposer un moment magique : le duo de pianos légendaire de Martha Argerich et Stephen Kovacevich. »

Ensemble, ils interpréteront un programme Debussy :Prélude à l'après-midi d'un faune - transcription pour deux pianos, Lindaraja pour deux pianos, En blanc et noir et Rachmaninov avec les Danses symphoniques.