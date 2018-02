Martha Argerich annule sa tournée américaine

Alors qu’elle était attendue dans plusieurs villes des Etats-Unis pour une tournée au mois de mars, la pianiste Martha Argerich annonce qu’elle ne pourra pas se produire sur scène. Dans un message adressé au public américain, la pianiste présente ses excuses :

Je suis vraiment navrée de devoir annuler ma tournée aux Etats-Unis avec Itzhak Perlman, que j’admire beaucoup et avec qui je prends beaucoup de plaisir à jouer. En raison de problèmes familiaux et de soucis de santé, je ne peux, pour le moment, pas partir loin et longtemps de chez moi, en Europe. Merci beaucoup, beaucoup, pour votre compréhension.

Martha Argerich devait jouer avec le violoniste Itzhak Perlman à Los Angeles les 13 et 14, à San Francisco le 16, à Chicago le 18 à Washington le 20 et à New York le 22 mars.

En juin 2017, la pianiste avait déjà annulé plusieurs de ses engagements. Elle était cependant remontée sur scène depuis, notamment le 5 octobre dernier à la Maison de la radio, avec l’Orchestre national de France.