Mariss Jansons : une vie en cinq moments musicaux

Il est impossible de résumer la vie et l’oeuvre du chef d'orchestre Mariss Jansons. Parmi ses nombreux concerts et enregistrements exceptionnels, voici cinq exemples marquants qui témoignent de son génie musical.

Grand interprète du répertoire russe, Mariss Jansons affectionne particulièrement la musique de Dmitri Chostakovitch, son compositeur de prédilection :

« Cela a toujours été un grand plaisir de jouer sa musique, et je veux que les orchestres du monde entier la jouent de manière à ce qu'il devienne l'un des compositeurs les plus grands et les plus populaires, parce qu'il le mérite. C'est un génie. »