Mariss Jansons nommé membre honoraire de l'Orchestre philharmonique de Berlin

En amour comme en musique, la fidélité est toujours récompensée. Mariss Jansons, 75 ans, vient d'être désigné membre honoraire de l'Orchestre philharmonique de Berlin alors qu'il entamait les répétitions pour un concert Schumann/Bruckner donné ce jeudi 25 janvier. Un honneur rarement accordé par les Philharmoniker puisque Jansons est seulement le cinquième chef d'orchestre à recevoir cette distinction, après Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt et Seiji Ozawa.

L'histoire qui lie Jansons et le Philharmonique de Berlin est longue puisqu'elle débute en 1971 alors que le jeune chef letton participe à la seconde édition du Concours international de direction Herbert von Karajan. Ses débuts officiels à la tête de l'orchestre se feront en 1976 et depuis, Jansons et les musiciens ont donné 95 concerts ensemble, soit 40 programmes présentés à Berlin ou à l'étranger.

Dans un communiqué, l'Orchestre philharmonique de Berlin rappelle les « nombreux concerts fascinants qu'ont pu connaître les musiciens et le public avec et grâce à vous [Mariss Jansons] (...) Merci pour ces nombreuses années d'une coopération musicale unique et pour ces concerts inoubliables - en bref, pour votre merveilleuse amitié ». Ce mois de janvier est décidément rempli de belles surprises pour Mariss Jansons, qui s'est vu gratifié d'une variété de tulipe portant son nom à l'occasion de son 75e anniversaire le 14 janvier dernier.