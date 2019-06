Mariss Jansons annule toutes ses dates cet été pour des raisons de santé

L’Orchestre symphonique de la radio bavaroise annonce que son directeur musical, Mariss Jansons, doit prendre une « pause régénératrice » cet été, sur conseil de son médecin.

Âgé de 76 ans, le chef letton devait notamment diriger des concerts au Festival de Salzbourg et aux BBC Proms, à Londres. Il sera remplacé par Daniel Harding à Munich les 27 et 28 juin, par Suzanna Mälkki à Riga, en Lettonie, et à Redefin en Allemagne au mois de juillet et par Yannick Nézet Séguin à Londres et à Salzbourg en juillet et en août.