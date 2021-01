Marina Chiche et Stéphane Bern présenteront les Victoires de la Musique Classique

Stéphane Bern et Marina Chiche vont présenter en direct les Victoires de la Musique Classique fin février.

Plus de duo 100% féminin aux commandes des Victoires de la Musique. Pour la 28e édition de l'évènement, Stéphane Bern et Marina Chiche remplacent Leïla Khaddour et Judith Chaine au poste de maîtres de cérémonie.

Le présentateur de "Secrets d'Histoire", qui présentera également Les Victoires de la Musique le 12 février, sera accompagné de la violoniste française, elle même nommée aux Victoires de la Musique Classique en 2004 et 2005, qui a succédé à Frédéric Lodéon sur France Musique avec Vous avez dit classique ? Chiche, émission diffusée tous les dimanches à 14h.

La grande soirée, qui se déroulera en direct de l'Auditorium de Lyon, et sera retransmise simultanément sur France 3 et France Musique, permet de récompenser solistes et révélations des catégories lyrique et instrumental, le meilleur compositeur, ainsi que le meilleur enregistrement.

La catégorie Soliste instrumental départagera le guitariste Thibaut Garcia et les pianistes Alexandre Tharaud et Kathia Buniatishvili. Celle de Soliste lyrique est exclusivement féminine avec les deux sopranos Julie Fuchs et Véronique Gens et la mezzo-soprano Lea Desandre.

Avant la grande soirée des Victoires de la Musique Classique, le concert des Révélations est enregistré ce mercredi 13 janvier, à la salle Gaveau (Paris). Cet évènement sera diffusé sur France Musique lundi 25 janvier à 20h sur France Musique et sera présenté par Clément Rochefort.