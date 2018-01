Marin Alsop devient la première femme directrice musicale de l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne

Malgré sa longue histoire, l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne (RSO), continue de connaître des premières fois. Marin Alsop vient d'être nommée directrice musicale de l'orchestre, première cheffe à occuper ce poste depuis la création, en 1945, du RSO. Elle a déclaré être « très honorée d'être la première femme » en ajoutant qu'elle était « assez choquée qu'à notre époque, à notre siècle, il y ait encore des premières fois pour les femmes ». La cheffe américaine voit sa nomination comme une « occasion de faire avancer ce sujet, d'en faire plus sur la façon dont nous pouvons créer des opportunités pour le plus large éventail de femmes possible à ce type de posteset de changer le paysage pour les futures générations ».

Cette nomination montre un signe d'ouverture supplémentaire en Autriche où les orchestres sont longtemps restés réservés aux hommes. Cela fait seulement 20 ans que les musiciennes sont acceptées au sein de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Avancée sociale qui avait été permise grâce à la pression du public et du gouvernement. Les mentalités semblent donc avoir changé chez certains musiciens autrichiens puisque ce sont les membres du RSO eux-mêmes qui ont choisi Marin Alsop pour succéder à Cornelius Meister, en poste depuis 2010.

Marin Alsop s'est félicitée de « l'engagement des musiciens qui montre qu'il est possible que les femmes accèdent à ces postes de direction » tout en espérant que « cette raison figure tout en bas de la liste des raisons pour lesquelles elle a été choisie ». A rappeler que la cheffe américaine avait été également la première femme à diriger le concert de Last Night of the BBC Proms en septembre 2013. Son contrat à la tête du RSO débutera en septembre 2019 pour une période reconductible de 3 ans.

Marin Alsop est également à la tête de l'Orchestre symphonique de Baltimore depuis 2007 et directrice musicale et cheffe principale de l'Orchestre symphonique de São Paolo depuis 2012.