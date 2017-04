Marie Linden nommée directrice générale de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a annoncé la nomination de Marie Linden en tant que directrice générale de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Cette dernière a été nommée sur proposition unanime du jury, présidé par Alain Fontanel, premier adjoint en charge de la culture et du patrimoine, et d’Anne Mistler, directrice régionale des affaires culturelles, avec l’agrément d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication.

Dans un communiqué du ministère, il est indiqué que Marie Linden, « souhaite mettre en place un projet axé sur la diversification des publics, qui porte une attention particulière aux jeunes artistes et à leur insertion professionnelle », en relation étroite avec Marko Letonja, directeur musical de l’Orchestre. Les ressources numériques devraient également être développées et les collaborations avec les partenaires de l’Orchestre, comme l’Opéra national du Rhin, renforcées.

Actuellement responsable du service production et apprentissage de la scène du Conservatoire national supérieur de Paris, Marie Linden a travaillé successivement à l’Opéra national du Rhin puis à l’Ensemble Intercontemporain. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2017.