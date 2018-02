Maria Callas bientôt ressuscitée sur scène en hologramme

Le 30 novembre 2018, Maria Callas sera de retour sur scène, en hologramme. Le spectacle Callas in concert, déjà présenté à La Scala, au Metropolitan Opera de New York et à Covent Garden, va être joué salle Pleyel à Paris. Dans un communiqué, l’établissement annonce que cet événement va permettre au public français de « redécouvrir sur scène la forme émotionnelle et l’expressivité légendaire de Maria Callas ».

Cette idée a été imaginée par Stephen Wadsworth, directeur du département lyrique de la Juilliard School de New York. Selon lui, cette apparition en 3 dimensions de la Diva pourra combler « les jeunes générations qui n’ont pas connu La Callas et qui souhaitent la découvrir sur scène ». Son image virtuelle sera accompagnée par un véritable orchestre symphonique de 60 musiciens.

Mais le projet divise. Après avoir vu le spectacle au MET, le critique du New York Times, Anthony Tommasini, avait qualifié le concert d’ « incroyable et absurde, étrangement captivant tout en étant kitsch et ridicule ».

