Marc Minkowski ne sera plus à la tête de l'Opéra national de Bordeaux à partir de 2022

Après 6 années passées à la tête de l'Opéra national de Bordeaux, Marc Minkowski raccroche. En effet, il n'y aura pas de troisième mandat mais, fort de son bilan, la ville de Bordeaux affirme dans un communiqué vouloir lui confier « un rôle dans la configuration issue de la nomination d’une nouvelle direction le moment venu » .

Une nouvelle dynamique

Que ce soit pour Marc Minkowski ou la ville de Bordeaux, le désir est d'octroyer une nouvelle dynamique à l'horizon de la saison 2022-2023.

Après deux mandats, Marc Minkowski annonce vouloir poursuivre son engagement auprès du public bordelais sous une forme différente dès septembre 2022. Dans le communiqué, il indique vouloir « créer en outre à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaineun festival unique dédié à des expériences musicales nouvelles, toujours au plus près des mélomanes de la Cité girondine et au-delà ».

Le second et dernier mandat du Directeur arrive à échéance en août 2022, et la Ville de Bordeaux a confirmé de son côté vouloir confier à Marc Minkowski un rôle dans la nomination de la future nouvelle direction.

Cette annonce arrive quelques mois après le changement de municipalité et alors que l’Opéra National de Bordeaux se trouve dans une situation économique et sanitaire complexe.

