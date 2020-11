Bruno Mantovani à la direction du Printemps des Arts de Monte-Carlo

Bruno Mantovani va diriger le Printemps des Arts dès 2022.

L'édition du prochain Printemps des Arts de Monte-Carlo, du 11 mars au 11 avril 2021, sera la dernière de Marc Monnet. A cette occasion, le directeur artistique de l'événement depuis 2003 a annoncé qu'il quittera ses fonctions après le Festival. Il passera le relais à Bruno Mantovani.

Le chef d'orchestre et compositeur, qui a officié sur France Musique durant la saison 2014-2015, a aussi dirigé le Conservatoire National Supérieur de danse et de Musique de Paris entre 2010 et 2019.

Actuellement directeur artistique et musical de l'Ensemble Orchestral Contemporain et directeur du conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur, il prendra ses fonctions en 2022, date avant laquelle il devra composer une multitude d'œuvres qui lui ont été commandées.

En attendant le passage de témoin, Marc Monnet présentera cette année sa dernière programmation réunissant cinq thématiques consacrées à la musique française, au clavecin, au théâtre musical, à un portrait de Franz Liszt, et enfin à l'Ecole de Vienne.

L'édition 2020 du Printemps des Arts de Monte-Carlo avait du être annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. Si les conditions sanitaires le permettent, cette année sera donc une année de reprise et de changement pour le Festival.