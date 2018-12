Manifestations du samedi 8 décembre 2018 : La liste des salles de spectacles fermées

L’Opéra de Paris annule les représentations de Cendrillon et de La Dame aux camélias prévues samedi 8 décembre à 20h à Bastille et à Garnier. L'après-midi, les Démonstrations de l’Ecole de Danse (10h30 et 14h30) sont reportées au mercredi 19 décembre, et la représentation de Cendrillon de 14h30 au samedi 15 décembre.

L’Opéra National de Bordeaux annonce également la fermeture du Grand Théâtre la journée du samedi « afin de garantir la sécurité de son public et du bâtiment ». Cela entraîne la fermeture de la location, de la boutique et du salon Bordeaux en livres.

A Paris, à proximité des champs Elysées, le Théâtre Marigny annule les représentations de Peau d’âne à 15h et 20h, ainsi que Bonsoir, de et par Frédéric Mitterrand à 21h au Studio Marigny. Le théâtre du Rond-Point sera fermé et le Théâtre des Champs Elysées reporte quant à lui le récital du pianiste Grigory Sokolov au 18 décembre, à 20h.