Ludovic Morlot va quitter l’Orchestre Symphonique de Seattle en 2019

Après huit saisons passées à la tête de l’Orchestre Symphonique de Seattle, Ludovic Morlot a annoncé qu’il allait quitter l’ensemble américain en 2019. A sa tête depuis 2011, il y a développé de nombreux projets, notamment la mise en place de nuits de concerts de musique contemporaine, la venue d’artistes de hip- hop et de rock sur la scène de l'orchestre, et plus récemment les concerts Music Beyond Borders avec des musiciens venus de Syrie, d’Iran, du Soudan, en réaction à la politique d’immigration menée par Donald Trump.

Le chef français, qui a pris cette décision seul, souhaite explorer de nouveaux horizons, avec de nouveaux projets « qui n’excluent pas l’Orchestre Symphonique de Seattle ».