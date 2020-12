Lucie Leguay, nommée cheffe assistante de Mikko Franck

Lucie Leguay a été choisie par Mikko Franck pour travailler à ses côtés avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

A partir de janvier 2021, Lucie Leguay va travailler avec Mikko Franck à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en alternance avec Emilia Hoving qui a pris ses fonctions en janvier 2020

Pianiste et cheffe d'orchestre, Lucie Leguay est titulaire d’un Master de direction d’orchestre à la Haute École de musique de Lausanne dans la classe d’Aurélien Azan Zielinski.

Elle est aussi diplômée de l’École supérieure musique et danse des Hauts-de-France et du Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés. Elle a été formée à la direction d’orchestre par Jean-Sébastien Béreau et a reçu les conseils de Jukka-Pekka Saraste, Alain Altinoglu, Mark Shanahan, Clark Rundell et Peter Eötvös.

Lauréate de nombreux concours, elle a notamment remporté en 2019 le poste de cheffe assistante pour l’Ensemble intercontemporain avec Matthias Pintscher, l’Orchestre national d’Île-de-France avec Case Scaglione, l’Orchestre national de Lille avec Alexandre Bloch et l’Orchestre de Picardie avec Arie Van Beek. Elle a aussi remporté en 2016 le Prix de l’Orchestre Camera de Florence lors du Concours international de direction d’orchestre à Empoli, en Italie.

Lucie Leguay travaille régulièrement depuis 2018 avec Peter Eötvös à Budapest pour y suivre les masterclasses de direction consacrées au répertoire contemporain. Elle crée aussi des partitions nouvelles et collabore avec des compositeurs renommés tels que Heinz Holliger, Kaija Saariaho, Peter Eötvös, Philippe Schoeller, Olga Neuwirth ou encore Camille Pépin.

En 2014, elle fonde l'OCL, l'Orchestre de Chambre de Lille, avec lequel elle travaille actuellement. Elle est aussi cheffe assistante au Festival de Verbier depuis 2019 où elle collabore avec Valery Gergiev, Lahav Shani, Gabor Takacs-Nagy, Manfred Honeck ou Fabio Luisi.

Elle se produit régulièrement en France et à l'étranger avec de nombreuses formations et institutions telles que l’Orchestre national d’Île-de-France, l’Orchestre symphonique de la Garde républicaine, le Brussels Philharmonic et l’Orchestre national de Bogota avec l’artiste Wax Tailor. Elle a également dirigé le spectacle Les Misérables à Séoul et Pusan lors d'une tournée en Corée.