Louis Langrée prolonge son aventure new yorkaise

Le Festival Mostly Mozart de New-York a annoncé que le chef d’orchestre français Louis Langrée continuerait de diriger les festivités. Au moins jusqu’en 2023. Le maestro, d’origine alsacienne, occupe ce poste depuis 2003. À la veille de l’ouverture de cette nouvelle édition, c’est la directrice artistique Jane Moss en personne qui a fait l’annonce, expliquant que le choix de conserver Louis Langrée à la baguette était évident pour tout le monde.

« Au cours des dernières décennies, Mostly Mozart a évolué, passant de la présentation de concerts exclusivement sur le thème de Mozart à un festival artistique pluridisciplinaire international présentant de nouvelles œuvres et des productions acclamées dans tous les genres, a déclaré Jane Moss. Louis Langrée est aimé et respecté des musiciens de l'orchestre et de notre public, non seulement pour l'extraordinaire musicalité, l'intelligence et la créativité qu'il apporte au podium, mais aussi pour son charme et sa générosité d'esprit. »