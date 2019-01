Londres dévoile les plans de sa future salle de concert

Grande pyramide de bois et de verre, aux allures de ziggourat mésopotamienne, le futur Centre de musique de Londres a dévoilé son allure. Imaginée par l’agence d’architecture Diller Scofidio + Renfro, à qui l’on doit la réhabilitation de la High Line à New York, il doit s’ériger à la place de l’actuel Musée de Londres. Son coût de construction est estimé aujourd’hui à 288 millions de livres, soit près de 330 millions d’euros. Un coût élevé, mais qui reste loin des 865 millions d’euros de la Philharmonie de l’Elbe.

, © Capture d'écran Architects' Journal

Le lieu, devrait accueillir une salle de concert à la capacité de 2000 places « conçue comme un cocon de bois (…) aménagé à la manière d’un vignoble », peut-on lire dans The Guardian.

, © Capture d'écran Architects' Journal

De petits espaces seront aménagés pour accueillir les scolaires au sein de l’auditorium. Cette idée de balcons isolés dans lesquels les enfants pourront travailler tout en observant les musiciens, a été suggérée par Simon Rattle. Très actif dans le projet, le chef d’orchestre est à l’origine de la construction d’une nouvelle salle à Londres.

, © Capture d'écran Architects' Journal

Une plus petite salle sera réservée au jazz et à la musique contemporaine, située « au sommet de la pyramide ». Et entre les espaces musicaux, quatre étages feront place à des commerces et des bureaux.