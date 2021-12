Lionel Sow nommé directeur musical du Chœur de Radio France

Le chef de chœur Lionel Sow a été nommé directeur musical du Chœur de Radio France. Son mandat commencera le 1er septembre 2022 pour une durée de trois ans.

Nommé directeur musicale du Chœur de Radio France, le chef de chœur français Lionel Sow prendra ses fonctions en septembre 2022 pour un mandat de trois ans. Il succède à la cheffe Martina Batič, qui reste cheffe invitée principale du Chœur de Radio France jusqu’à la fin de la saison 21-22.

Après des études de violon, de chant, de composition et de direction au Conservatoire Supérieur de Paris, puis à l'École Nationale de Musique de Fresnes, Lionel Sow se consacre à la direction de chœur en prenant la direction de plusieurs ensembles vocaux, dont la Maîtrise de Notre-Dame de Paris.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Nommé chef du Chœur de l’Orchestre de Paris en 2011, il a fondé l’Académie, le Chœur de chambre, le Chœur d’enfants et le Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris. Depuis 2017 Lionel Sow enseigne la direction de chœur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

À lire aussi AUDIO 43 min émission L'invité du jour Lionel Sow : bilan et perspectives du Choeur de l'Orchestre de Paris

Déjà connu des membres du Chœur de Radio France, qui l'a rencontré lors de plusieurs concerts a cappella ou de séances de préparation pour des programmes symphoniques, Lionel Sow devra prolonger les missions du Centre National d’Art Vocal qui incombent au Chœur de Radio France, dont la transmission musicale et l’accompagnement de jeunes talents (chanteurs et chefs).

La Présidente-Directrice générale de Radio France Sibyle Veil se réjouit de la nomination de Lionel Sow à la tête du Chœur de Radio France, seul ensemble lyrique permanent français dédié aux répertoires symphoniques et a cappella : « Le développement et le rayonnement du Chœur de Radio France pourront s'appuyer sur l'engagement, l'humanité et la disponibilité de Lionel Sow. Je me réjouis de l'accueillir parmi nos directeurs musicaux au service de l'ambition musicale de Radio France ».

Pour Michel Orier, directeur de la Musique et de la Création à Radio France, cette nomination « témoigne d’une forte ambition pour le Chœur de Radio France qui s’affirme comme l’une des formations vocales les plus importantes du paysage européen […] Les belles réalisations défendues ces derniers mois resteront des phares et constituent la base du développement du Chœur pour les années à venir ».

En attendant son arrivée officielle en septembre 2022, vous pouvez écouter le Chœur de Radio France sous la direction de son futur directeur musical Lionel Sow à l’occasion des 70 ans de l'ensemble, en 2018.