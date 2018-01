Les vidéos des Révélations des Victoires de la Musique Classique 2018

Les Victoires de la musique classique récompense chaque année des "Révélations". Pour l'édition 2018, trois instrumentistes sont sélectionnés dans la catégorie "soliste" : le pianiste Sélim Mazari, le violoncelliste Bruno Philippe et le corniste Nicolas Ramez. Et dans la catégorie "artiste lyrique"', deux chanteuses sont en lice : la soprano Chloé Briot et la mezzo-soprano Eva Zaïcik.

Pour voter pour votre artiste préféré dans les catégorie "soliste" et "artiste lyrique" des Victoires de la Musique Classique, rendez-vous sur la page du vote, ou en bas de cette page.

Catégorie "soliste"

Sélim Mazari -piano

Nicolas Ramez - cor

Bruno Philippe - violoncelle

Catégorie "artiste lyrique"

Chloé Briot - soprano

Eva Zaïcik - mezzo-soprano