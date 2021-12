Les Victoires de la Musique Classique ouvrent une catégorie "Révélation chef d'orchestre"

Les Victoires de la Musique Classique ont annoncé la liste des nommés dans la catégorie "Révélations". Nouveauté de cette édition 2022, un prix pour les jeunes chefs d'orchestre, qui s'ajoute à ceux décernés aux solistes lyrique et instrumentistes.

Les jeunes chefs seront primés aux Victoires de la Musique Classique. Pour son édition 2022, la cérémonie ouvre une catégorie "Révélation chef d'orchestre", apprend-on ce mercredi 15 décembre dans un communiqué. Cette nouvelle catégorie s'adossera aux Révélations "soliste instrumental" et "artiste lyrique", pour mettre un coup de projecteurs sur trois jeunes chefs en début de carrière.

Après une sélection en deux tours, trois noms ont été retenus : Stéphanie Childress, Chloé Dufresne et Pierre Dumoussaud. Lors de la 29e édition, qui se tiendra en mars prochain en direct du Grand Théâtre de Provence, à Aix, ils dirigeront l'Orchestre philharmonique de Nice. L'Académie des votants des Victoires sera alors chargée de les départager, et le nom du lauréat dévoilé lors de la cérémonie, retransmise sur France Musique et France 3.

Artistes lyriques et solistes instrumentaux se produiront pour leur part en concert le 14 janvier au studio 104 de la Maison de la Radio, prestation qui sera diffusée le 31 et qui signe l'ouverture du vote du public, accessible sur les sites Internet de France Musique et de France Télévision.

Côté artistes lyriques, nous retrouverons trois chanteuses : la soprano Sarah Aristidou, et les deux mezzo Marie-Andrée Bouchard-Lesieur et Eugénie Joneau. Et côté instrumentistes, la violoniste Manon Galy**, le pianiste Jérémie Moreau et le gambiste Valentin Tournet**.

L'édition 2021 avait vu le sacre de la soprano Marie-Laure Garnier et du percussionniste Aurélien Gignoux.