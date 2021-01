Les victoires de la Musique Classique dévoilent les nommés de l'édition 2021

L'association des Victoires de la Musique Classique vient de dévoiler la liste des artistes nommés pour l'édition 2021.

Trois semaines après les noms de la catégorie Révélations, le jury des Victoires de la Musique Classique, composé de 300 professionnels, vient de désigner les seize artistes en lice pour la vingt-huitième édition de l'évènement.

La catégorie Soliste instrumental départagera les pianistes Kathia Buniatishvili, Alexandre Tharaud, et le guitariste Thibaut Garcia. La catégorie Artiste Lyrique comprend trois femmes avec la mezzo-soprano Lea Desandre, ainsi que deux sopranos, Julie Fuchs et Véronique Gens.

Dans la catégorie Compositeur, Benjamin Attahir pour Istiraha sonate pour violon et piano, Benoît Menut pour Iroise, deux traversées pour violoncelle, et la Franco-américaine Betsy Jolas pour Topeng, pour quatuor à cordes vont se disputer la récompense.

La catégorie Enregistrement comprend trois disques : Beethoven Around The World du Quatuor Ebène chez Erato, L'Heure Bleue : Hildegarde de Bingen, Hersant, Chostakovitch, Hartmann, le concert idéal de Marianne Piketty chez Evidence Classics, et Nuit de Véronique Gens et I Giardini chez Alpha Classics/Outhere Music.

Ces artistes rejoignent les nommés aux Révélations instrumentales le pianiste Jean-Paul Gasparian, le percussionniste Aurélien Gignoux, et la violoniste Eva Zavaro Révélations lyriques Jeanne Gerard, Marie Oppert, et Marie-Laure Garnier concourent dans la catégorie Révélation, artiste lyrique.

La prochaine édition des Victoires de la Musique Classique se déroulera fin février en direct de l'Auditorium de Lyon, avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider. La cérémonie sera retransmise en direct sur France 3 et France Musique.

Un concert réunissant les nommés de la catégorie Révélations se déroulera le 13 janvier à la salle Gaveau, à Paris. Cette soirée exceptionnelle sera diffusée sur France Musique le 25 janvier à 20h, dans le cadre du Concert du soir, présenté par Clément Rochefort.