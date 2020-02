Les sœurs Camille et Julie Berthollet dénoncent les agressions sexuelles dans le milieu musical

Dans une vidéo réalisée par Loopsider, la violoncelliste Camille Berthollet et sa sœur violoniste, Julie, dénoncent le harcèlement et les agressions sexuelles dans le milieu musical.

Elles sortent du silence en raison « d'une expérience de plus - et probablement de trop - récente, avec un chef d'orchestre ». La violoncelliste Camille Berthollet, et sa sœur violoniste, Julie, dont la carrière musicale a décollé grâce à leur succès dans l'émission de France 2 Prodiges, dénoncent dans une vidéo publiée par Loopsider le harcèlement et les gestes déplacés tant dans l'enseignement musical que dans leur vie professionnelle.

Un témoignage grave, sur des gestes déplacés, des mains qui traînent, ou des commentaires sur leur physique. Un témoignage rare, également. En France, en dehors des paroles rapportées par le site Paye ta note, les récits d'artistes musicaux restent rares, contrairement aux Etats-Unis, à la Norvège, ou encore à la Suède.