Les salles de spectacle resteront fermées en janvier

Lors de son allocution du 07 janvier, le Premier ministre a repoussé jusqu'à fin janvier la réouverture des salles de spectacle.

Pas de réouverture avant fin janvier minimum. Lors de son allocution du 07 janvier, comme lors de celle du 10 décembre, tout en reconnaissant que "la France continue de vivre un moment difficile", Jean Castex a repoussé de trois semaines l'ouverture des salles de spectacle, musées, et cinémas.

à lire aussi article Les salles de spectacle ne rouvriront pas le 15 décembre

Evoquant des chiffres plus mauvais que prévus avec "plus de 25 000 personnes hospitalisées dont plus de 2600 en réanimation", le chef du gouvernement a expliqué que "la situation sanitaire est devenue plus fragile au cours des dernières semaines" et qu'"il faut se tenir prêt à renforcer les mesures de restriction", la deuxième vague étant toujours là.

Conformément à sa lettre du 23 décembre destinée à "ceux qui font vivre la Culture en France" et diffusée sur Twitter, le Premier ministre a confirmé que "les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement."

Concernant l'étude de réouverture des lieux culturels, Jean Castex a affirmé que le gouvernement fera "un point le 20 janvier prochain afin d'examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de l'activité à partir de début février."

à lire aussi article Jean Castex ne peut pas s'avancer sur une date de réouverture pour les lieux de spectacle

Jean Castex a précisé que "les conditions d'une reprise à compter de début février, seront aussi concertées avec les représentants de ces secteurs que j'ai rencontré à la fin de l'année dernière. Nous souhaitons leur donner de la visibilité en travaillant avec eux à l'élaboration d'une méthode d'ouverture encadrée et progressive."

Le chef du gouvernement a aussi reconnu avoir "conscience que la situation est aussi très difficile pour les artistes et les professionnels de la Culture" tout en affirmant que "la Ministre est totalement engagée et déterminée à leurs côtés."