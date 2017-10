Les retards de travaux compromettent la prochaine saison du Grand Théâtre de Genève

La ville de Genève a annoncé que les travaux de rénovation du Grand Théâtre de Genève allaient accuser un retard d’environ quatre mois. Cela fait suite à d’importantes infiltrations d’eau dans les sous-sols du bâtiment. En chantier depuis début 2016, le bâtiment ne pourra rouvrir qu’en janvier 2019, bien après le lancement de la saison 2018-2019, ce qui inquiète fortement le Conseil de Fondation et la Direction générale de l’institution culturelle.

Dans un communiqué, le théâtre indique que « le retour retardé à la Place de Neuve génère une situation grave pour l’institution, mais également pour son partenaire privilégié, l’Orchestre de la suisse romande. » Son directeur général, Tobias Richter indique que « la programmation prévue depuis plusieurs saisons à l’avance, et maintenue grâce à l’assurance du suivi du calendrier des travaux, est plus que compromise. » Ils indiquent chercher des « solutions alternatives » pour éviter la fermeture de l’établissement et « priver son public de spectacles lyriques et chorégraphiques ».