Les résultats du concours interne de promotion 2019 du Ballet de l’Opéra de Paris

Comme chaque année, le concours interne du Ballet de l’Opéra de Paris a permis à certains danseurs et certaines danseuses de gravir les échelons hiérarchiques de la compagnie.

Pour les danseuses, dont le concours se tenait le 6 novembre, le jury était présidé par Aurélie Dupont, directrice de la Danse. Hohyun Kang, Célia Drouy et Clémence Gross ont été promues Coryphées. Letizia Galloni, Caroline Osmont et Naïs Duboscq ont été promues Sujets. Enfin, Silvia Saint-Martin accède au rang de Première Danseuse, sur la variation d’Odette dans l’acte II du Lac des cygnes de Rudolf Noureev (variation imposée).

Concernant les danseurs, le concours s’est déroulé le 8 novembre avec un jury présidé cette fois par Stéphane Lissner. Antonio Conforti et Nikolaus Tudorin deviennent Coryphées. Florent Melac, Simon Le Borgne et Thomas Docquir ont été promus Sujets. Deux postes de Premier danseur étaient à pourvoir et ce sont Francesco Mura et Pablo Legasa qui les ont obtenu, sur la Variation du Grand Pas de deux de l’acte II de Casse-Noisette de Noureev.