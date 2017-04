Les résultats du Concours international de piano « Brin d’herbe »

Depuis sa création en 2015 par Isabella Vasilotta, le Concours international de piano Brin d’herbe a pour vocation de révéler de jeunes pianistes dans le répertoire contemporain et moderne. Cette année, pour cette 7ème édition qui s’est déroulée du 6 au 9 avril à Orléans, 25 candidats âgés de 9 à 17 ans et venus de 8 pays différents (France, Angleterre, Allemagne, Corée du Sud, Estonie, Suisse, Italie, Ukraine) se sont succédés sur la scène de l’Institut du Conservatoire d’Orléans.

Accompagnés par le Chœur des jeunes du Conservatoire d’Orléans, dirigé par Emilie Legroux, les jeunes musiciens ont interprété en création mondiale Brins de sons, une œuvre commandée au compositeur Marc-Olivier Dupin. A l’issue des trois journées d’épreuves, le jury, présidé par le pianiste et compositeur Michel Runtz, a décerné 35 prix, divisés en trois niveaux de difficulté.

Fiona Babkina, Alma Bettencourt, Hae Min An et Riccardo Bisatti ont remporté le Prix d’excellence avec félicitations du jury. Le prix spécial pour la meilleure interprétation de Brins de sons a été décerné à Irintsoa Rakotondratsima, Tigrane Ponsin et Riccardo Bisatti.

Cette édition marquait également le début de deux années de collaboration avec Orléans Concours International. Grace à ce partenariat, les lauréats du concours pourront se produire en France et à l’étranger.