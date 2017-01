Les orchestres philharmoniques de Vienne et de New York vont fêter leur anniversaire ensemble

Ils sont nés tous les deux en 1842, et c’est ensemble que les Orchestres Philharmoniques de Vienne et de New York ont décidé de souffler cette année leurs 175 bougies. Pour célébrer leur anniversaire, les deux formations vont organiser une exposition qui retrace leur histoire, avec de nombreuses archives et des documents inédits. Elle sera présentée dans un premier temps à New York, du 23 février au 10 mars, puis se déplacera dans la capitale autrichienne à partir du 28 mars, au lendemain du concert que donnera l’Orchestre Philharmonique de New York au Konzerthaus de Vienne. Et c'est avec un concert de musique de chambre qui mêlera les musiciens des deux immenses formations que sera lancée l’exposition « Vienne et New York : 175 ans de deux Philharmoniques ». L’ événement, privé, est prévu pour le 22 février.