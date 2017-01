Les musiciens de l’Orchestre royal du Danemark décident de réduire leur salaire pour éviter des licenciements

Après plusieurs jours de négociations avec la direction du Théâtre royal danois et l’Union des musiciens danois, les musiciens de l’Orchestre royal du Danemark ont décidé de réduire de 10% leur salaire afin de sauver plusieurs emplois menacés au sein de l’ensemble. Suite à des baisses de subventions votées par le Parlement, le Théâtre royal applique actuellement une sévère politique de rigueur et selon le journal Politiken, il prévoyait de supprimer 8 postes parmi les 104 musiciens de l'Orchestre royal qui dépendent de l'Institution. Pour empêcher cette vague de licenciement, ces derniers ont donc proposé, à l'unanimité, de baisser leur rémunération, tout en acceptant de « flexibiliser » leur emploi du temps. Interviewé par le quotidien danois Berlingske, le musicien et représentant de l’orchestre, Alexander Øllgaard, s’est dit « fier et ému par la cohésion dont le groupe a fait preuve» avec une « solidarité sans précédent ». Il ajoute que « la proposition de la direction du Théâtre n’était pas défendable » et qu'elle aurait « détruit l’unité et l’identité artistique de l’orchestre. » Le nouvel accord devrait entrer en vigueur le 1er août 2017.