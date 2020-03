Coronavirus : les mesures de précaution s’étendent dans les lieux culturels

A Milan, Venise, Zurich et désormais en France, les mesures de sécurité se renforcent pour éviter la propagation de l’épidémie de Coronavirus et affectent les lieux culturels.

Fermées depuis le 23 février, les portes de la Scala resteront closes au moins jusqu’au 8 mars a annoncé l’institution lyrique, en raison de l’épidémie de Coronavirus dont le Nord de l’Italie est l’un des principaux foyers. Une mesure prise conformément aux instructions du Premier ministre italien qui a décrété la suspension de tout événement ou réunion dans les lieux publics jusqu’au 8 mars, indique la Scala, dont l’un des membres du chœur est atteint du virus, peut-on lire dans la presse italienne.

A Venise, La Fenice a décidé de maintenir ses concerts, mais sans public. Les représentations du lundi 2 et mardi 3 mars seront diffusées en direct sur la chaine Youtube du théâtre. En Suisse, face à l’interdiction de grandes manifestations décrétée par le conseil fédéral, le Grand Théâtre de Genève et L’Opéra de Zurich ont fait savoir que les représentations des prochains jours seraient maintenus, mais avec une jauge inférieure à 1000 personnes par spectacle.

La situation en France

Le gouvernement français a demandé samedi 29 février l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Face à cette décision, qui risque d’affecter les réunions culturelles, le ministre de la Culture, Frank Riester a reçu dimanche 1er mars les représentants des professionnels du monde du spectacle. Une cellule de veille a été activée pour transmettre les consignes de sécurité aux acteurs culturels et le Centre National de la Musique a été chargé de répertorier les annulations et de quantifier la baisse du nombre de réservation.

Le salon Livre Paris, qui devait se tenir du 20 au 23 mars est annulé. La réouverture du musée du Louvre est quant à elle toujours incertaine en ce lundi 2 mars, nous informe l’AFP. La veille, le personnel du musée avait fait valoir son droit de retrait, s’estimant menacé par l’épidémie. Une réunion d’agents est actuellement en cours pour décider de son ouverture aujourd’hui.

