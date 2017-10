Les lauréats HSBC 2017 de l’Académie du Festival d’Aix dévoilés

Six artistes ont été désignés lauréats HSBC parmi les jeunes talents de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence 2017. Ont été distingués la mezzo-soprano Catherine Trottmann (France), le ténor Fabien Hyon (France), les contre-ténors Jakub Józef Orliński (Pologne) et Paul-Antoine Bénos-Djian (France), le pianiste Enrico Cicconofri (Italie) et le Trio Sōra, composé de Pauline Chenais au piano, de Magdalena Geka au violon et Angele Legasa au violoncelle.

La tournée de la saison 2017-2018 de l’Académie se tient quant à elle du 12 octobre 2017, avec La Belle Maguelone à la Philharmonie de Paris et se termine le 12 juillet 2018 au Festival d’Aix avec le ténor Jonathan Abernethy et le pianiste Helio Vida.