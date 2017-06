Qui sont les lauréats des Prix FEDORA 2017 ?

Pour sa 3e édition, c’est au Festival de Pentecôte de Salzbourg, à l’occasion de la représentation de La Sylphide par le Ballet du Théâtre du Mariinsky, que les lauréats des Prix FEDORA ont été annoncés.

Le projet irlandais The Second Violinist, de la compagnie Wide Open Opera et Landmark Productions remporte le Prix FEDORA – Generali pour l’Opéra, doté de 150 000 euros. L’œuvre, qui sera présentée le 27 juillet 2017 au Black Box Theatre à Dublin, dans le cadre du Galway International Arts Festival a été composée par Donnacha Dennehy et mise en scène par Enda McAdams.

La pièce Love Chapter 2, de la compagnie L-E-V des chorégraphes israéliens Sharon Eyal et Gai Behar, reçoit quant à elle le Prix FEDORA – Van Cleef and Arpels pour le Ballet, doté de 100 000 euros. Suite de la pièce OCD Love, elle sera présentée à Montpellier le 6 juillet 2017, dans le cadre du Festival Montpellier Danse.

Créé en janvier 2014 au Palais Garnier à Paris, FEDORA est présidé par Jérôme-François Zieseniss. Son objectif est de soutenir le renouveau et la création dans le domaine de l’opéra et du ballet, en levant notamment des fonds.