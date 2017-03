Lauréats des prix Caecilia 2016

Chaque année, l'Union de la presse musicale belge est réunie, en collaboration avec Bozar Music pour remettre les prix Caecillia, récompensant les meilleurs enregistrements de l'année. Pour cette édition 2016, l’Union de la presse musicale belge a tenu à rendre hommage à la musicologue Mélanie Defize, victime à l’âge de 29 ans des attentats du 22 mars à la station de métro Maelbeek, en lui dédiant la cérémonie. Lors de la soirée, dix enregistrements ont été récompensés :

- La Maddalena (Antonio Bertali), par Scherzi Musicali et Nicolas Achten.

- Erbarme dich, Jean-Sébastien Bach, par Reinoud Van Mechelen.

- Vertigo, Jean-Philippe Rameau et Pancrace Royer, par Jean Rondeau.

- Complete Piano Sonatas,Mozart, par Fazil Say.

- Violin Sonatas,Ludwig van Beethoven, par Julien Libeer et Lorenzo Gatto.

- String Quartets et Piano Quintet, Johannes Brahms, par le Belcea Quartet et Till Fellner.

- Vier ernste Gesänge,Johannes Brahms, par Matthias Goerne et Christoph Eschenbach.

- Kennst du das Land,Hugo Wolf, par Sophie Karthäuser et Eugene Asti.

- Let me tell you , Hans Abrahamsen, par Barbara Hannigan, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks et Andris Nelsons.

- Pour sortir au jour, Guillaume Connesson, par Matthieu Dufour, le Brussels Philharmonic et Stéphane Denève.

Le prix du Jeune Musicien de l’année a été décerné au ténor de 29 ans Reinoud Van Mechelen, et un prix d’Honneur a été attribué au violoniste et chef d’orchestre Sigiswald Kuijken.