Palmarès de la première "Honda Competition for Classical Music" en Belgique

Dimanche 19 février se déroulait à Bruxelles la finale du tout nouveau concours Honda Competition for Classical Music. Sponsorisée par Honda Benelux, cette compétition nationale s’adressait aux étudiants en fin de cursus de deux grandes écoles de musique et de six grands conservatoires flamands et francophones de Belgique.

Les trois finalistes étaient réunis dans la salle de concert du Conservatoire royal de Bruxelles, devant le jury présidé par le pianiste André de Groote. A l’issue de cette ultime épreuve, durant laquelle ils ont interprété pendant 30 minutes un programme de leur choix, les récompensés ont été attribuées.

C’est le baryton de 23 ans Kamil Ben Hsaïn Lachiri, étudiant en chant à l’Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur (IMEP) qui a remporté le premier prix doté de 8 000 euros. Le second, avec 5 000 euros, a été décerné à la soprano Kelly Poukens, qui étudie à la LUCA School of Arts. Le guitariste classique Maarten Vandenbemden, du Koninklijk Conservatorium de Bruxelles est reparti avec le troisième prix et 3 000 euros.