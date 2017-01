Les hommages du monde musical après la disparition de Georges Prêtre

C’est la Société Philharmonique de Vienne qui a annoncé le décès de Georges Prêtre, se disant « endeuillée » par la disparition de son membre d’honneur. La Scala de Milan a, quant à elle, partagé « son émotion et son affectionpour le maestro ». « Le théâtre a perdu l’un des chefs qui a façonné son histoire », a déclaré son directeur actuel, Alexander Pereira. Ce dernier, qui a travaillé pendant de longues années à Vienne, était un grand ami de Georges Prêtre, et a tenu à souligner sa « musicalité inégalée et son enthousiasme qui éclairaient les orchestres avec lesquels il travaillait. » En France, Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris a lui aussi réagi : « C’est un géant de la musique qui disparaît aujourd’hui ».

Dans la presse, les journalistes sont revenus sur la carrière de l’artiste « un chef charismatique, instinctif au style et aux interprétations extrêmement personnelles », a écrit Christian Merlin dans Le Figaro. Ces adjectifs étaient également présents dans le journal autrichien Die Presse, qui a aussi évoqué l’intransigeance du maître « qui a rendu certains directeurs de théâtres livides ». Enfin sur Twitter, les marques d’affection sont nombreuses envers le chef d’orchestre.