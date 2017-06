Sondage : les Français, la musique et le piano

L’enquête de l'ifop sur la pratique instrumentale des musiciens amateurs a été réalisée sur un échantillon de 2 000 personnes, représentatif des Français âgés de plus de 18 ans. On y apprend que 37% des Français affirment avoir appris à jouer d’un instrument de musique. Et c’est le piano qui compte le plus d’amateurs, puisqu’un tiers des personnes jouant d'un instrument de temps en temps déclarent savoir jouer du piano (32%), contre un quart de la flûte (26%) et environ un français sur cinq de la guitare (21%).

Toujours selon cette enquête, un Français sur dix possède actuellement un piano (10%), un chiffre qui grimpe à 15% chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures, et qui baisse à 2% pour les ouvriers. Néanmoins, 20% des Français souhaiteraient acquérir un piano, mais c’est majoritairement le prix d’achat qui freine cette envie pour 37% des personnes interrogées, suivi du manque de place pour 26% d’entre eux.

Enfin, si 79% des Français ont déjà assisté à la Fête de la musique en tant que spectateur, seuls 7% d’entre eux y ont déjà participé en tant que musicien. Cette événement apparaît néanmoins comme une bonne occasion de jouer de la musique pour les musiciens amateurs. 35% des Français qui jouent de temps en temps d’un instrument se sont déjà produits en public un 21 juin.