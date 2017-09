La liste des finalistes du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon dévoilée

Après avoir délibéré à huis clos, les membres du jury, présidé par Leonard Slatkin, ont désigné les trois finalistes du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. Il s’agit du Français Jordan Gudefin (28 ans), de l’Anglais Ben Glassberg (23 ans) et du Russe Ivan Demidov (26 ans).

En demi-finale, les six candidats devaient diriger l’Orchestre national de Lyon dans le Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur de Frédéric Chopin, avec en soliste Philippe Cassard. Le soir, il s’agissait d’extraits de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, avec le même orchestre, rejoint par l’Ensemble vocal Aedes.

Lors de la finale, ils devront se départager en dirigeant l’Orchestre national de Lyon dans Nuage et Fêtes, extrait des Nocturnes de Claude Debussy, La Chauve-Souris de Johann Strauss et Le Jardin étoilé, œuvre en création mondiale de Philippe Hersant, commandé par le Festival de Besançon France-Comté. Cette ultime étape aura lieu le samedi 16 septembre au théâtre Ledoux à Besançon. Ce même jour, la matinale Musique Matin de Clément Rochefort célébrera les 70 ans du Festival, en direct de Besançon, avec Jean-Michel Mathé, son directeur, Jean-Luc Clairet, ancien bénévole du festival et Joël Mamet, journaliste de l’Est Républicain.