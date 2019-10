Les Enfants du Marais, un concert fiction cruel signé Pascal Quignard et Suzanne Giraud

Pascal Quignard n'est pas quelqu'un de facilement classable. Écrivain, musicien, comédien, entre autres, il vient montrer ce samedi 19 octobre à la Maison de la Radio une autre de ses facettes : celle de conteur. Dans cette adaptation de son conte, Le Chant du Marais (Editions Chandeigne, 2016), Pascal Quignard tient le rôle du récitant dans le concert-fiction Les Enfants du Marais.

Cette histoire se déroule à la fin du XVIe siècle à Paris. Deux jeunes garçons, un catholique, l'autre protestant, s'affrontent dans un concours de chant avec l'espoir d'être repérés et engagés par un chef de chœur. Par jalousie, le premier, dont la voix montre les premiers signes de la mue, va tuer le second, lui couper la tête et la jeter dans la Seine. Mais le crâne du garçon ressortira des eaux et se mettra à chanter avec une voix magnifique. Un conte ayant pour toile de fonds, le massacre de la Saint-Barthélémy.

« Ce qui m'intéressait était de parler de la voix d'un garçon qui mue, de ce déchirement qui peut être violent et qui est une douleur qui apparaît souvent dans la composition de la musique, explique Pascal Quignard. Cette atmosphère de Paris à la fin du XVIe siècle, de la Saint-Barthélémy, du divorce des voix a réveillé beaucoup de choses en moi. Ce qui constitue le fond de cette histoire, c'est l'eau, la rivière, la Seine. J'ai un besoin de l'eau, qui est propre à la musique pour moi. Comme la tête coupée d'Orphée, qui lorsqu'elle rejoint la mer, soudain se met à chanter. C'est ce thème souterrain de l'eau qui est le fond de ce poème de musique ».

La compositrice Suzanne Giraud a eu un coup de foudre pour cette oeuvre. Elle a donc demandé à Pascal Quignard de collaborer avec lui, et il a ainsi accepté de modifier son texte. « En lisant ce conte qui parle des maîtrises, des voix qui muent, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait confier cela à la Maîtrise de Radio France. J'ai tissé un réseau musical, lié au texte, à son rythme. Et fort heureusement, Pascal Quignard a accepté de modifier son texte » précise la compositrice.

Sur la scène du studio 104, Pascal Quignard en récitant, la Maîtrise et l'Orchestre philharmonique de Radio France, ainsi qu'un bruiteur pour contribuer à donner vie à ce conte, et enfin trois voix de femmes.

Les Enfants du Marais, un concert-fiction de Pascal Quignard et Suzanne Giraud, création mondiale. Samedi 19 octobre, 20h, Studio 104 de la Maison de la Radio.

Diffusion sur France Culture, le vendredi 15 novembre dans Atelier Fictions.