Les collections de l’Institut polonais Frédéric Chopin bientôt accessibles à tous

D'ici 2020, « Chopin sera le premier grand compositeur dont l'ensemble des partitions seront disponibles dans leur version numérisée ». L’ Institut polonais Frédéric Chopin, à Varsovie, s’apprête ainsi à numériser ses collections. Selon son directeur, Maciej Janicki, près de 40 000 objets inscrits au patrimoine de l’Unesco seront accessibles, dont les partitions de Chopin, en version manuscrite ou imprimée, des ouvrages et articles consacrés au compositeur, ses manuscrits et autographes, des photographies, des peintures et autres types d'archives.

Ces documents seront disponibles gratuitement grâce à une plateforme numérique en polonais et en anglais, équipée d'outils et interfaces avancés de recherche, d'analyse et de traitement du contenu.

Grâce à un logiciel mis au point en collaboration avec l'Université américaine Stanford, les visiteurs pourront rechercher une partition ou un extrait, les télécharger, mais aussi s'adonner à des analyses et comparaisons mélodiques, rythmiques, harmoniques et structurelles des contenus, a souligné Marcin Konik, le responsable de la bibliothèque de l'institut.

Ils trouveront aussi l'ensemble des archives phonographiques enregistrées lors de tous les concours internationaux Frédéric Chopin, en versions téléchargeables.

avec AFP