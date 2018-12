Les Chorégies d’Orange célèbrent leur 150e édition avec Plácido Domingo et Anna Netrebko

Pour sa 150e saison, le festival des Chorégies d’Orange a présenté une programmation construite autour d’inédits, de surprises et d'artistes renommés.

Guillaume Tell sera joué pour la toute première fois dans le cadre du festival. L’opéra de Rossini, mis en scène par Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies, sera donné en représentation unique le 12 juillet, avec une distribution attrayante, Nicola Alaimo dans le rôle-titre, Annick Massis dans celui de Mathilde, Celso Albelo en Arnold et Nora Gubisch en Hedwidge.

Don Giovanni signera également son retour au sein du Théâtre antique, après 40 années d’absence, dans une mise en scène signée Davide Livermore. Dans cette production de l'oeuvre de Mozart, l’inassouvissable personnage de Don Giovanni sera interprété par Erwin Schrott et il sera entouré d’Adrian Sâmpetrean en Leporello, Nadine Sierra en Donna Anna, Karine Deshayes en Donna Elvira et Stanislas de Barbeyrac en Don Ottavio.

Autre événement de cette saison, pour la première fois depuis leur création, les deux formations de Radio France, l’Orchestre philharmonique de Radio France et l’Orchestre national de France, vont être réunis. Ils interpréteront la 8e Symphonie de Mahler, dite « des Mille », avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction du chef Jaap van Zweden, le lundi 29 juillet .

Plácido Domingo et Jeff Mills

Après la Nuit russe l’année dernière, les Chorégies proposeront en 2019 une Nuit espagnole avec le ténor Plácido Domingo, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo et la compagnie d’Antonio Gades, le 6 juillet. Quelques jours plus tard, le 20 juillet, Anna Netrebko et Yusif Eyvazov interpréteront de grands airs et des duos d’opéra italiens au cours d’un gala au Théâtre Antique.

Cette édition fera également place au mélange des genres, avec une soirée techno en présence de Jeff Mills, le 11 juillet, qui jouera Light From The Outside World, accompagné par l’Orchestre Régional Avignon Provence.

